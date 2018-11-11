﻿ СМИ раскрыли новые подробности о подозреваемом в шпионаже в пользу России, Mixnews.lv

В мире |

У раскрытого 9 ноября предполагаемого агента российской военной разведки в Австрии не было доступа к строго секретным документам, сообщила вечером в субботу, 10 ноября австрийской газеты Kleine Zeitung.

По ее сведениям, этот офицер в 1974 году закончил Терезианскую военную академию в Вене, затем проходил службу в танковых войсках, некоторое время находился на Голанских высотах и на Кипре в рамках миссий ООН.

Еще позже его перевели в Зальцбург в часть противовоздушной обороны (ПВО), а в 1990 году - в министерство обороны Австрии, расположенное в районе Россау в Вене. Там он сначала служил в управлении, которое занимается разработкой предписаний и наставлений, а с 2008 года вплоть до своего увольнения в запас в звании полковника в 2013-м - в управлении структурного планирования.

Бывший офицер был задержан в ночь на 10 ноября и допрошен, сообщил представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.

По данным Kleine Zeitung, его задержали в федеральной земле Верхняя Австрия на севере страны, эта мера обоснована "угрозой совершения преступления и угрозой побега".

Решение о его предварительном заключении должно быть принято в начале следующей недели. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Министр обороны Австрии Карин Кнайсль в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отвергла выдвинутые Москвой в адрес Вены обвинения в "мегафонной дипломатии".

"Действия федерального правительства Австрии основываются на четких фактах", - заявила она.

Источник: Deutsche Welle