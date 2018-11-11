﻿ В Австралии арестована женщина, которая подкладывала иглы в клубнику, Mixnews.lv

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Полиция австралийского штата Квинсленд арестовала 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании игл в клубнику австралийских производителей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте полиции штата.

Как сообщается в пресс-релизе, полиция штата координировала масштабное расследование, в котором приняли участие правительственные органы, правоохранительные учреждения и разведка страны.

"Ожидается, что сегодня вечером женщине будут предъявлены обвинения, а завтра она предстанет перед магистратским судом (столицы штата Квинсленд — ред.) Брисбена ", — говорится в пресс-релизе полиции.

В сентябре австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com