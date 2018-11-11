﻿ Украинский боксер Усик на ринге отправил в нокаут британца Белью, Mixnews.lv

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Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира по бокса в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нанес поражение британцу Тони Белью.

В восьмом раунде Усик отправил своего соперника в нокаут и подтвердил свои титулы на ринге в английском Манчестере.

Два года до поединка Белью сражался в супертяжелой весовой категории. Он также говорил, что поединок с Усиком станет для него последним в карьере.

"Белью явно хитрил: разговоры про завершение карьеры и надежде на один нокаутирующий удар должны были запутать украинца. На ринг вышел совсем другой Тони - быстрый, наглый и активный", - пишет автор портала Sports.ru Артем Уроев.

Целью Усика является победа над чемпионом мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), британцем Энтони Джошуа, которая вывела бы его в число сильнейших боксеров в истории.

Бой с Белью был предварительным условием выхода на ринг с Джошуа.

Украинец обладает чемпионскими поясами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Источник: BBC News