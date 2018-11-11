﻿ СМИ: Евросоюз отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit, Mixnews.lv

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Евросоюз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с временным таможенным соглашением по Brexit, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Тереза Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть "финальное препятствие" на переговорах с Евросоюзом, рассказали источники газеты.

Она предложила создать "независимый механизм", чтобы Великобритания смогла решить проблемы с таможенным соглашением. В руководстве Евросоюзом на это ответили отказом. Решение объяснили тем, что это допустимо только в рамках Европейского суда.

По информации издания, четыре британских министра, которые выступают против выхода Великобритании из Евросоюза, теперь могут уйти в отставку.

В начале ноября Times узнала, что Мэй удалось договориться с Брюсселем о доступе британских финансовых компаний к европейским рынкам после выхода из Евросоюза.

В конце сентября The Sunday Times узнала, что советники Мэй тайно готовятся к досрочным выборам в парламент. До этого Евросоюз отклонил план британского правительства по Brexit. По информации газеты, Мэй рассчитывала на досрочные выборы как на способ сохранить пост премьер-министра, а также спасти ситуацию с переговорами по Brexit.

Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза длятся с июня 2017 года. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года после чего начнется переходный период до конца 2020 года.

Источник: "Дождь"