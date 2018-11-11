﻿ В Японии будут контролировать поток туристов с помощью интернета, Mixnews.lv

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В Киото опробуют новую систему, которая контролирует, прогнозирует количество туристов и управляет потоком посетителей в популярных местах, сообщает The Japan Times.

Пилотный проект министерства туризма Японии, города Киото и городской Ассоциации туризма реализован в популярной зоне просмотра осенней листвы в Арасияме. Этот район к западу от Киото известен своими великолепными пейзажами еще со средних веков.

Впервые для Японии прогнозы заторов в восьми районах Арасиямы будут регулярно обновляться в онлайн-режиме на основе данных датчиков, которые отслеживают активные сигналы Wi-Fi.

До 17 декабря система будет контролировать туристические районы, включая Живописный мост и знаменитые бамбуковые рощи.

Ранее, с середины сентября, датчики, установленные в 13 местах, отслеживали сигналы Wi-Fi смартфонов, собирали данные о количестве посетителей и о том, как долго они остаются в наблюдаемых местах.

Ежечасные прогнозы, информация о заторах и альтернативные варианты прогулок будут доступны туристам в интернете на японском и английском языках. Веб-сайт будет показывать путешественникам доступные маршруты при выборе района для прогулки и рекомендовать время посещения.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com