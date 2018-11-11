﻿ Президент Франции назвал национализм "предательством патриотизма", Mixnews.lv

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал национализм "предательством патриотизма", выступая на церемонии памяти жертв Первой мировой войны в Париже. Его слова приводит немецкое издание Der Spiegel.

"Патриотизм — полная противоположность национализма, национализм — это предательство патриотизма. Тот, кто говорит: "Наши интересы превыше всего, независимо от того, что происходит с остальными", стирает самое ценное, что может иметь нация, что делает ее великой и, что самое важное, ее моральные ценности", — сказал Макрон.

Он добавил, что сейчас мир ослаблен "возвращением старых демонов" и пороков — национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма. По мнению Макрона, они ставят под угрозу перспективы народов.

Der Spiegel указывает, что президент Франции таким образом ответил на слоган предвыборной кампании Дональда Трампа "Америка прежде всего", а также на его замечания о том, что он — националист.

CNN также подчеркивает, что слова Макрона "невозможно рассматривать иначе, как упрек Трампу".

В Париже 11 ноября проходят мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны. На них приехали около 90 лидеров стран, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Источник: "Дождь"