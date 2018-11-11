﻿ В Варшаве прошел масштабный марш в честь столетия Польши, Mixnews.lv

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Тысячи человек приняли участие в марше в честь 100-летия независимости Польши, который прошел в Варшаве. Оппозиционные партии и несколько экс-президентов страны бойкотировали шествие из-за того, что в нем приняли участие ультраправые.

Большинство участников марша принесли с собой красно-белые флаги Польши, однако на шествии также встречались баннеры крайне правых групп из Польши и Австрии, передает из Варшавы корреспондент BBC Адам Истон.

Часть собравшихся принесла на акцию красные файеры, которые заполнили площадь дымом.

День независимости в Польше отмечается в память о восстановлении в 1918 году суверенитета страны, прежде находившейся под властью Российской, Австро-Венгерской и Германской империй.

Ранее президент страны Анджей Дуда, который также принял участие в марше, призвал у себя в Twitter приходить на марш только с бело-красными флагами и воздерживаться от оскорбительных транспарантов, но крайне правые предупредили, что принесут свою символику.

Мэр Вашавы Анна Гронкевич-Вальц сначала запретила проводить марш националистов из соображений безопасности, но позже суд отменил ее решение.

"Победа за нами", - заявили устроители ежегодного шествия, которое в прошлые годы не раз сопровождалось столкновениями.

В то же время это мероприятие пользуется популярностью среди тысяч рядовых патриотично настроенных поляков, в том числе сторонников правящей партии "Право и справедливость". В аналогичном марше в прошлом году приняли участие около 60 тысяч человек.

Позже правительство провело переговоры с организаторами марша и согласилось провести совместное шествие с националистами в честь возрождения польской государственности в 1918 году, после того как она была на 123 года стерта с политической карты мира.

"То, что нас объединяет, - это бело-красный флаг Польши. Я приглашаю всех принять участие", - заявил в субботу глава МВД Польши Мариуш Блащак польской телекомпании TVP.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг заявил, что транспаранты экстремистской направленности не пропустят на воскресный марш.

Появление расистских банеров на прошлогоднем марше в День независимости Польши он назвал неприемлемым.

На ежегодном марше в День независимости Польши в 2017 году было множество баннеров расистского характера: "Европа будет или белой или безлюдной", "Чистая кровь, ясный разум", "Белая Европа братских народов" и других.

Участие ультраправых в марше в честь Дня независимости Польши породило дискуссии о том, насколько терпимо правящая в стране концервативная партия "Право и справедливость" относится к фашистским и антисемистским организациям.

Источник: BBC News