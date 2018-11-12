﻿ КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу пограничных постов, Mixnews.lv

КНДР и Южная Корея приступили к демонтажу пограничных постов (2)
Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами.
Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.
Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.
По данным "Рёнхап", КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.
Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова. После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.
Источник: Deutsche Welle
Зато у нас наоборот(похоже).С криками "krievi nak"готовы выброситься из окна,а пока только толкают пропаганду и дезу, пока "родная" Америка платит.Отсюда и "рука Москвы","5-я колонна"и целый отряд придурковатых patriotoff.