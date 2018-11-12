﻿ В Британии нашли редкую черную лису, Mixnews.lv

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Редкая серебристая или серебристо-черная лисица была найдена в саду в графстве Чешир в Великобритании, теперь за ней ухаживает Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, сообщает Fox News.

Лису назвали Шедоу. Эксперты полагают, что это домашнее животное, так как у нее очень послушный характер.

"Я увидела сообщение в местной группе Facebook, и, похоже, что лиса провела в саду большую часть дня", — сказала бывший инспектор RSPCA Аманда Ловетт.

Зверя поймали, ветеринары осмотрели его, выяснилось, что лиса здорова, но немного полновата.

Эксперты поясняют, что серебристые лисы идентичны обычным, они отличаются лишь цветом меха. Как и их рыжие собратья, серебристые лисы едят все: от грызунов и кроликов до ягод и растений.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com