﻿ Путин и Трамп смогли кратко пообщаться на завтраке в Париже, Mixnews.lv

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него состоялось краткое общение с президентом США Дональдом Трампом в Париже. "Вам удалось пообщаться с Трампом? - выкрикнули журналисты российскому президенту, покидающему обед в Елисейском дворце. "Да", - ответил Путин.

Ранее предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом во время обеда, однако в последний момент организаторы изменили рассадку, посадив Путина между председателем Еврокомиссии и Генсеком ООН. В результате возникла интрига: смогут ли все-таки президенты РФ и США переговорить за обедом.

Президенты оказались друг напротив друга, так как организаторы изменили ранее объявленную рассадку, сообщает "Интерфакс". Президент Франции Эмманюэль Макрон устроил завтрак для зарубежных гостей в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в Елисейском дворце будут сидеть рядом, что дало бы им возможность пообщаться не "на ногах". "Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", - сказал источник агентства в российской делегации.

По его словам, рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гуттериш, о чем также свидетельствуют фотографии с мероприятия. "С ними президент России смог пообщаться и обсудить, в частности, общеевропейские проблемы", - добавил этот источник. Согласно программе, распространенной Елисейским дворцом, на обед было отведено 2,5 часа.

Причины изменений в схеме рассадки не известны. Ранее в Кремле говорили о том, что президенты РФ и США, вероятно, пообщаются "на ногах" в рамках мероприятий в Париже, однако у них появилась возможность поговорить более комфортно и продолжительно - за обедом.

Президенты России и США поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, но возможности пообщаться не было, на прощание они сказали друг другу "До встречи", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", - сообщил Песков журналистам. После рабочего завтрака Путин отправился на Международный форум мира.

Трамп приехал на обед в Елисейский дворец последним из гостей, чуть ранее туда прибыл Путин.

Источник: NEWSru.com