﻿ Жертвами крупнейших в истории Калифорнии лесных пожаров стали более 30 человек, Mixnews.lv

В американском штате Калифорния в результате лесных пожаров погиб 31 человек. Эвакуированы десятки тысяч человек, дотла сгорели тысячи домов. Фотографии каркасов своих резиденций публикуют звезды рок-музыки и кино. Опасные погодные условия, способствующие распространению огня, сохраняются.

"Сильные ветра продолжат создавать угрозы пожаров для большей части Калифорнии. Согласно данным центра прогнозирования штормов, экстремально критические условия сохранятся для части районов южной Калифорнии, критические условия - для северной Калифорнии. Экстремальные пожарные условия будут сохраняться до понедельника, 12 ноября, с некоторым улучшением прогноза в середине-концу этой недели", - говорится в сообщении на сайте Национальной метеорологической службы США.

По данным телеканала USA Today, жертвами пожаров стал 31 человек, еще 228 числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил 6700 зданий, большинство из них жилые дома. Почти полностью сгорел город Парамаунт Ранч, в котором снимали многие киноленты, в частности сериал "Мир Дикого Запада".

Более 300 тысяч человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома, отмечает "Интерфакс". Основная часть была эвакуирована в округ Лос-Анджелес - 170 тысяч человек. В борьбе с пожарами, признанными самыми разрушительными в истории Калифорнии, задействованы более 400 пожарных.

Знаменитости, чьи прибрежные дома были повреждены или разрушены в результате пожара в Южной Калифорнии, выразили солидарность с менее известными людьми и поблагодарили пожарных.

Среди лишившихся своих домов в результате пожаров - шотландский актер Джерард Батлер и канадский музыкант Нил Янг, наиболее известный по музыке к фильму Джима Джармуша "Мертвец".

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. "Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации… Я, как и всегда, вдохновлен мужеством, духом и самопожертвованием пожарных. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса", - написал он под фотографией и призвал поддержать пожарных.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один", - написал Нил Янг в посте, опубликованном на странице его официального сайта. Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозу сокращения финансирования пожарной службы штата из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что американский актер Чарли Шин заявил о пропаже своих родителей во время эвакуации в городе-курорте Малибу, позднее его родители нашлись, отмечает РИА "Новости".

Создатель фильма "Доктор Стрендж" Скотт Дерриксон разместил в Сети фотографии своего полностью сгоревшего дома. Он отметил, что сам он не сильно переживает из-за ситуации, когда он буквально потерял все, так как по своей природе не материалист. Но волнуется за своих сыновей, которые потеряли вещи, имевшие для них большое значение.

A friend drove to my home while it was smoldering and took this mesmerizing pic. The interior is cooked but the sole fireman needs to ensure that other homes in my neighborhood don’t catch fire.



Thank God and this firefighter, they didn’t. pic.twitter.com/lXhTZQvYsq — Scott Derrickson (@scottderrickson) 11 ноября 2018 г.

Пожар также поставил под угрозу владения американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян. "Я слышала, что огонь затронул наши владения в нашем доме в (городе) Хидден-Хилс, но сейчас был локализован и остановлен. Похоже, что (ситуация) не ухудшается", - написала Кардашьян в Twitter.

Ранее издание TMZ сообщило, что особняк пары находится под угрозой, поскольку огонь уже был замечен на территории их участка. Также издание отмечало, что пожар уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу, но эта информация не подтвердилась.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пожаров в Калифорнии имеются катастрофические разрушения.

"Более четырех тысяч человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тысяч акров (690 квадратных километров) Мы в душе поддерживаем тех, кто борется с пожарами, с 52 тысячами эвакуированных и с семьями 11 погибших. Разрушения катастрофические. Боже, благослови их всех", - написал Трамп в Twitter 11 ноября. В другом твите он добавил, что пожары быстро расширяются.

"Если люди не эвакуируются быстро, есть риск того, что их нагонит пожар. Пожалуйста, слушайте указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов!" - призвал американский лидер.

Вместе с тем Трамп возложил вину за лесные пожары на местные власти и пригрозил лишить штат федерального финансирования, если администрация не решит проблему нецелевого использования выделяемых на борьбу со стихией средств.

Ранее Трамп объявил в Калифорнии режим ЧП, что позволит штату обратиться за федеральной помощью в ликвидации последствий пожаров.

"Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, - это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет", - написал Трамп в Twitter 10 ноября.

Photos: The Woolsey Fire Leaves Devastation in Malibu, California - 35 recent images from Southern California, of one of the several major wildfires raging across the state. https://t.co/1XDAIDLmUW pic.twitter.com/hs7PBdsWAb — The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) 11 ноября 2018 г.

Death toll of the destructive wildfires hitting California rises to 25 https://t.co/p3NEmpfb4o — in pictures pic.twitter.com/zwXd9XYeim — Al Jazeera English (@AJEnglish) 11 ноября 2018 г.

Лесной пожар Camp начался в четверг, 8 ноября, на севере Калифорнии и стал самым разрушительным в истории штата. Пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру 11 ноября пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил около 6700 строений.

