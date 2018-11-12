﻿ Японка убила американского военного из-за неразделенной любви, Mixnews.lv

Японка убила американского военного из-за неразделенной любви
В мире | 12 ноября 2018 года, 12:34
Жительница Японии арестована по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, передает телекомпания NHK.
Как отмечается, мужчина был зарезан ножом и умер от потери крови.Тело военнослужащего было обнаружено у него в квартире.
По признанию японки, она убила американца после того, как он предложил ей расстаться. Уточняется, что она также планировала покончить с собой.
Подчеркивается, что за несколько дней до убийства у пары произошло бурное выяснение отношений, после чего полиция вынесла японке предупреждение и попросила не приближаться к американцу.
Источник: Газета.ру
Фото: flickr.com/jack isaac1