﻿ Японка убила американского военного из-за неразделенной любви, Mixnews.lv

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Жительница Японии арестована по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Ёкоте, передает телекомпания NHK.

Как отмечается, мужчина был зарезан ножом и умер от потери крови.Тело военнослужащего было обнаружено у него в квартире.

По признанию японки, она убила американца после того, как он предложил ей расстаться. Уточняется, что она также планировала покончить с собой.

Подчеркивается, что за несколько дней до убийства у пары произошло бурное выяснение отношений, после чего полиция вынесла японке предупреждение и попросила не приближаться к американцу.

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/jack isaac1