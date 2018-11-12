﻿ Белоруссия превратится в морскую державу, Mixnews.lv

Белоруссия превратится в морскую державу (2)
В мире | 12 ноября 2018 года, 13:10
Белоруссия задумалась о строительстве речного порта на Днепре в Гомельской области рядом с украинской границей. Он позволит стране обрести выход к Черному морю, передает БелТА.
Из порта будут ходить суда класса «река-море». Они будут перевозить нефтепродукты с Мозырского НПЗ и добываемый в Гомельской области хлоркалий.
Для строительства привлекут турецкого инвестора, компанию Derin Shipping & Trading Co. В компании подтвердили, что заинтересованы в проекте.
Предполагается, что суда будут доставлять грузы в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Господа журналюги ! Слово "корабли" ,применяется только к военным. Или вы хотели намекнуть на истинное положение дел? А может Вы хотели исполнить давнишнюю мечту вашей легендарной коллеги по безграмотности,госпожи Псаки,по поводу ввода 6 американского ВМФ к берегам Беларуси )))
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откуда в латвии журналисты? все новости пишут уже натовские солдаты
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