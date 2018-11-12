﻿ Белоруссия превратится в морскую державу, Mixnews.lv

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Белоруссия задумалась о строительстве речного порта на Днепре в Гомельской области рядом с украинской границей. Он позволит стране обрести выход к Черному морю, передает БелТА.

Из порта будут ходить суда класса «река-море». Они будут перевозить нефтепродукты с Мозырского НПЗ и добываемый в Гомельской области хлоркалий.

Для строительства привлекут турецкого инвестора, компанию Derin Shipping & Trading Co. В компании подтвердили, что заинтересованы в проекте.

Предполагается, что суда будут доставлять грузы в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Источник: ПОЛИТ.РУ