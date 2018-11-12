﻿ В Перу в пропасть упал автобус с юными футболистами, погибли семь человек, Mixnews.lv

В Перу в пропасть упал автобус с юными футболистами, погибли семь человек

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В мире | 12 ноября 2018 года, 15:14

В Перу в пропасть упал автобус с юношеской футбольной командой. Погибли семь человек, включая водителя. Госпитализированы еще девять человек. Всего пострадали 11 пассажиров. Вероятно, автобус потерял управления на мокрой от недавних дождей дороге.

Трагедия случилась 11 ноября в районе города Чачапояс, входящего в состав региона Амасонас. Гибель шестерых подростков подтвердила министр здравоохранения страны Сильвия Пессах телеканалу Canal N. Peruenlinea сообщает, что седьмой погибший - водитель автобуса.

Еще два человека серьезно ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего пострадали 11 человек. Двоих молодых людей медики после осмотра отпустили домой, еще восемь подростков 13-14 лет и одна женщина госпитализированы. Родственники уже опознали тела погибших.

По предварительным данным, автобус потерял управление и упал в пропасть. Двух тяжело раненных врачи планируют перевезти по воздуху в столицу Перу Лиму.

ТАСС со ссылкой на агентство EFE уточняет, что футболисты ехали на матч в город Чачапояс. Следователи выясняют причины трагедии. Сообщается, что в горном районе, где случилась авария, в последнее время шли дожди.

Федерация футбола Перу выразила соболезнования в связи с произошедшим. Также соболезнования семьям погибшим выразила транспортная компания, которой принадлежал автобус, - Grupo Horna S.A.C. Представители фирмы заявили, что готовы помогать пострадавшим и их семьям и работают совместно с Национальной полицией и пожарными, передает Peru21.pe.

Большинство серьезных ДТП в Перу происходят из-за нарушений, которые допускают водители. Причинами автокатастроф также часто становится неудовлетворительное состояние дорог и автотранспорта, отмечает ТАСС. Крупная авария произошла в Перу 3 января 2018 года. Тогда автобус с пассажирами упал в пропасть со стометровой высоты, погибли 48 человек. Шесть человек остались в живых, их госпитализировали. Как сообщалось, автобус столкнулся с грузовиком. Трагедия произошла на одном из самых опасных в стране участков серпантина, известном как "Поворот дьявола".

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