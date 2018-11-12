﻿ В Перу в пропасть упал автобус с юными футболистами, погибли семь человек, Mixnews.lv

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В Перу в пропасть упал автобус с юношеской футбольной командой. Погибли семь человек, включая водителя. Госпитализированы еще девять человек. Всего пострадали 11 пассажиров. Вероятно, автобус потерял управления на мокрой от недавних дождей дороге.

Трагедия случилась 11 ноября в районе города Чачапояс, входящего в состав региона Амасонас. Гибель шестерых подростков подтвердила министр здравоохранения страны Сильвия Пессах телеканалу Canal N. Peruenlinea сообщает, что седьмой погибший - водитель автобуса.

#Perú: De los 35 pasajeros, un equipo de estudiantes de futbol viajaba a bordo de un camión que cayó al precipicio; 6 infantes y el chofer del 'bus' perdieron la vida.https://t.co/zpHQdRFiq2 — La Verdad Yucatán (@LVerdadYucatan) 12 ноября 2018 г.

Tragedia en el fútbol de Perú: murieron 6 niños de un equipo al caer el bus en un precipicio https://t.co/TIAwnYCyrv pic.twitter.com/Bs8msgdUTD — Infobae Deportes (@InfobaeDeportes) 12 ноября 2018 г.

Еще два человека серьезно ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего пострадали 11 человек. Двоих молодых людей медики после осмотра отпустили домой, еще восемь подростков 13-14 лет и одна женщина госпитализированы. Родственники уже опознали тела погибших.

По предварительным данным, автобус потерял управление и упал в пропасть. Двух тяжело раненных врачи планируют перевезти по воздуху в столицу Перу Лиму.

ТАСС со ссылкой на агентство EFE уточняет, что футболисты ехали на матч в город Чачапояс. Следователи выясняют причины трагедии. Сообщается, что в горном районе, где случилась авария, в последнее время шли дожди.

Tragedy in the Amazon: At least five are dead after a bus transporting a U-14 team from Rodríguez de Mendoza crashed on a narrow road.



R.I.P./speedy recover to all involved. pic.twitter.com/PkNTXKFvMd — The Peruvian Waltz (@PeruWaltz) 12 ноября 2018 г.

Федерация футбола Перу выразила соболезнования в связи с произошедшим. Также соболезнования семьям погибшим выразила транспортная компания, которой принадлежал автобус, - Grupo Horna S.A.C. Представители фирмы заявили, что готовы помогать пострадавшим и их семьям и работают совместно с Национальной полицией и пожарными, передает Peru21.pe.

Большинство серьезных ДТП в Перу происходят из-за нарушений, которые допускают водители. Причинами автокатастроф также часто становится неудовлетворительное состояние дорог и автотранспорта, отмечает ТАСС. Крупная авария произошла в Перу 3 января 2018 года. Тогда автобус с пассажирами упал в пропасть со стометровой высоты, погибли 48 человек. Шесть человек остались в живых, их госпитализировали. Как сообщалось, автобус столкнулся с грузовиком. Трагедия произошла на одном из самых опасных в стране участков серпантина, известном как "Поворот дьявола".