﻿ В Перу в пропасть упал автобус с юными футболистами, погибли семь человек, Mixnews.lv

В Перу в пропасть упал автобус с юношеской футбольной командой. Погибли семь человек, включая водителя. Госпитализированы еще девять человек. Всего пострадали 11 пассажиров. Вероятно, автобус потерял управления на мокрой от недавних дождей дороге.

Трагедия случилась 11 ноября в районе города Чачапояс, входящего в состав региона Амасонас. Гибель шестерых подростков подтвердила министр здравоохранения страны Сильвия Пессах телеканалу Canal N. Peruenlinea сообщает, что седьмой погибший - водитель автобуса.

Еще два человека серьезно ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего пострадали 11 человек. Двоих молодых людей медики после осмотра отпустили домой, еще восемь подростков 13-14 лет и одна женщина госпитализированы. Родственники уже опознали тела погибших.

По предварительным данным, автобус потерял управление и упал в пропасть. Двух тяжело раненных врачи планируют перевезти по воздуху в столицу Перу Лиму.

ТАСС со ссылкой на агентство EFE уточняет, что футболисты ехали на матч в город Чачапояс. Следователи выясняют причины трагедии. Сообщается, что в горном районе, где случилась авария, в последнее время шли дожди.

Tragedy in the Amazon: At least five are dead after a bus transporting a U-14 team from Rodríguez de Mendoza crashed on a narrow road.



R.I.P./speedy recover to all involved. pic.twitter.com/PkNTXKFvMd