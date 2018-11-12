﻿ Австралийка пичкала иглами клубнику и отправляла ее в магазины из мести, Mixnews.lv

В мире |

Австралийский суд назвал имя и мотивы женщины, арестованной по делу о швейных иглах в клубнике. Как сообщает информационный портал ABC, ей оказалась 50-летняя Ма Ут Тринх (My Ut Trinh), которая таким образом мстила коллегам.

Женщина предстала перед магистратским судом Брисбена в понедельник, 12 ноября. Ее обвиняют в семи случаях намеренной порчи продуктов питания с целью причинения экономических убытков. Ранее максимальным наказанием за преступление считалось трехлетнее тюремное заключение, но в данном случае злоумышленницу могут посадить за решетку на десять лет.

Сообщается, что Тринх работала супервайзером на одной из местных ферм. По версии следствия, она была недовольна условиями труда и нашпиговала клубнику иглами, чтобы отомстить работодателю и коллегам.

Адвокат Тринх настаивает, что его подопечная не собирала клубнику и не упаковывала ее в коробки сама. По его словам, она лишь присматривала за другими рабочими, поэтому не могла этого сделать. Тем не менее, ДНК женщины обнаружили на одной из коробок с испорченной иглами клубникой в штате Виктория.

Ее арестовали в воскресенье, 11 ноября, в городе Брисбен, штат Виктория.

Она остается под арестом, адвокат подал прошение об освобождении подзащитной под залог. Прокурор требует оставить Тринх за решеткой ради ее собственной безопасности: фермеры по всей стране понесли миллионные убытки из-за серии инцидентов с иглами в ягодах и фруктах. Сотни тонн клубники были уничтожены.

Представители следствия заявили, что дело будет закрыто еще не скоро. Полиции поступило 186 жалоб на нашпигованную иглами клубнику, всего 15 из них оказались ложными. Покупатели обнаружили иглы в упаковках 68 брендов по продаже клубники.

Австралийцы начали находить швейные иглы и булавки в клубнике, продающейся в магазинах по всей стране, в начале сентября. Также несколько раз покупатели обнаруживали иголки в яблоках и бананах.

Такая же ситуация сложилась и в Литве. Местные правоохранительные органы ведут расследование.