﻿ СМИ: фашистские флаги на столетие Польши - свидетельство раскола Европы, Mixnews.lv

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Празднование столетия окончания Первой мировой войны во Франции и столетия независимости в Польше продемонстрировало широкие разногласия в Европе, пишет Bloomberg.

По оценкам местной полиции, более 200 тыс. человек приняли участие в шествии в Варшаве в честь столетней годовщины борьбы за независимость страны в 1918 году. Лидер правящей партии и один из самых влиятельных политиков Польши Ярослав Качиньский сказал, что мероприятие стало «большим успехом». Отмечается, что в Варшаве царила напряженная атмосфера: масса людей стояла с красно-белыми национальными флагами, где также были эмблемы фашистских группировок. В шествии приняли участие группы ультраправых поляков, отмечает агентство.

В это же время президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал возрождение национализма, который может подорвать Европейский союз. Празднование в Польше резко контрастирует с памятными мероприятиями во Франции, где Макрон даже успел обнять канцлера Германии Ангелу Меркель во время церемонии, посвященной франко-германскому перемирию после двух мировых войн, которые опустошили Европу, особенно Польшу, говорится в материале.

«Празднование в Польше показывает, насколько она оторвана от геополитики», — считает политолог Варшавского университета Ева Марчиняк.

Агентство отмечает, что противники польских властей обвиняют правительство в том, что оно дает зеленый свет расизму с его антиамериканской риторикой. Политолог из Силезского университета в Катовицах Марек Мигальский заявил TVN24, что «Польша стала столицей национализма», отмечается в материале.