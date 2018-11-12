﻿ В Латвии зафиксирован первый случай гриппа, растет заболеваемость вирусами, Mixnews.lv

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Лабораторно подтвержден первый в этом сезоне случай заболевания гриппом, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Интенсивность гриппа в Латвии, как и в других европейских странах, остается низкой. Об отдельных случаях гриппа за последние недели сообщали 15 стран, в том числе Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Эстония, Литва, Франция, Словакия, Румыния, Португалия, Мальта, а в Великобритании и Чехии несколько пациентов с гриппом госпитализированы.

В то же время, как указала представитель центра, в Латвии растет заболеваемость другими респираторными вирусами. Больше всего вирусными инфекциями болеют дети дошкольного возраста и подростки.

ЦПКЗ напоминает, что с приближением сезона гриппа лучшей защитой является прививка. "Период, пока еще не началось обширное распространение гриппа, лучше всего подходит для вакцинации", - отметила Арая.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download