﻿ Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы, Mixnews.lv

Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы (16)
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Слова президента приводит телеканал «112 Украина».
Порошенко отметил, что в данный момент Украина «восстановила» рост экономики. Однако, посетовал украинский лидер, его недостаточно, чтобы «восстановление» уровня жизни почувствовали жители всех регионов страны.
«Темпы его [экономического роста] пока недостаточны ... чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заключил Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ.
По его словам, долги появились в результате действий властей Украины в 2007-2013 годах.
«Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние «борцы за правду» в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.
И таких как Петя в Украине целое правительство.