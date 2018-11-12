﻿ Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы, Mixnews.lv

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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы (16)

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В мире | 12 ноября 2018 года, 20:07

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Слова президента приводит телеканал «112 Украина».

Порошенко отметил, что в данный момент Украина «восстановила» рост экономики. Однако, посетовал украинский лидер, его недостаточно, чтобы «восстановление» уровня жизни почувствовали жители всех регионов страны.

«Темпы его [экономического роста] пока недостаточны ... чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заключил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ.

По его словам, долги появились в результате действий властей Украины в 2007-2013 годах.

«Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние «борцы за правду» в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.

Источник: Газета.ru
Комментарии 16
Реал1 час назад
Очень важная новость. Вы действительно делаете новости! Портал на половину заполнен инфошумом.
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Алекс1 час назад
Но это не мешает Порошенко(Вальцману)быть самым богатым политиком Украины и приумножать свое состояние.Только в беднейшей стране Петя заработал (что официально)100 млн.совсем не гривен.
И таких как Петя в Украине целое правительство.
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Кастрюлю сними, да?1 час назад
Зато “ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!“ © П. Порошенко.
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