﻿ Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы, Mixnews.lv

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Слова президента приводит телеканал «112 Украина».

Порошенко отметил, что в данный момент Украина «восстановила» рост экономики. Однако, посетовал украинский лидер, его недостаточно, чтобы «восстановление» уровня жизни почувствовали жители всех регионов страны.

«Темпы его [экономического роста] пока недостаточны ... чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заключил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ.

По его словам, долги появились в результате действий властей Украины в 2007-2013 годах.

«Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние «борцы за правду» в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.