﻿ Умер сооснователь Marvel Comics Стэн Ли, Mixnews.lv

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Сооснователь Marvel Comics Стэн Ли умер в возрасте 95 лет, передает портал TMZ со ссылкой на дочь покойного.

Утром 12 ноября ему вызвали скорую, Ли был госпитализирован и умер в больнице. По данным издания, за последний год Ли болел пневмонией, также у него были проблемы со зрением.

Стэн Ли был американским писателем, актером, продюсером, телеведущим, сценаристом, редактором и создателем множества персонажей комиксов, экс-президентом и председателем совета директоров издательства Marvel Comics. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев Marvel.

Компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью сооснователя Marvel Comics Стэна Ли. Об этом сообщается на сайте компаний.

«С большой горечью мы выражаем глубокие соболезнования его дочери и брату», — говорится в сообщении.

По словам представителя Disney, Стэн Ли был настоящим супергероем.

В Marvel Стэна Ли назвали голосом компании.