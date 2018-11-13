﻿ Навальному запретили покидать Россию, Mixnews.lv

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Российский оппозиционер Алексей Навальный не смог выехать за границу, так как ему закрыт выезд из страны. По его словам, ему никто не объяснил причину.

Он собирался лететь на оглашение решения Европейского суда по его делу, но пограничном контроле у него забрали паспорт и отвели за ограждение.

«Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. Юля и адвокат Михайлова стоят с другой стороны веревочки и смеются надо мной», – написал в своем Twitter Алексей.

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. https://t.co/gpizGr0x5z — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

Позже он написал, что ему закрыли выезд из России. Об этом Алексею сообщили сотрудники пограничного контроля. Они также сказали, что есть «некое письмо», в котором сообщается, что Навального нельзя выпускать из страны. Никто не объяснил причины, почему сделать это невозможно.

Источник: УралПолит.ru