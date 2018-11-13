﻿ В ЕС откроется представительство Крыма, Mixnews.lv

В мире |

С 2019 года в Европе появится представительство Крыма, в Брюсселе уже создана рабочая группа по открытию организации. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума Андрея Назарова.

Отмечается, что в будущем представительство внесут в официальный реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

«Организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», — цитирует издание слова сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума.

Бельгийский депутат Филипп Девинтер сообщил, что представительство поспособствует преодолению «негативной повестки вокруг региона», поможет «в организации культурных проектов», а также позволит «европейским бизнесменам в реализации бизнес-проектов на полуострове».

Почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер пояснил, что регистрация в едином «реестре прозрачности ЕС» позволит представительству Крыма «более активно вести работу на территории Евросоюза и дает определенные преимущества».

Источник: 360°

Фото: pixabay.com