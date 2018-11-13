﻿ AliExpress за 85 секунд заработал 1 млрд долларов, Mixnews.lv

AliExpress за 85 секунд заработал 1 млрд долларов
Китайский гигант интернет-торговли AliExpress установил в воскресенье новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков, сообщает ВВС.
За первые 85 секунд распродажи компания заработала миллиард долларов, а к концу первого часа этого праздника продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти 10 миллиардов.
Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший 25,3 млрд долларов.
В общей сложности покупатели потратили в этот день 30,8 млрд долларов - на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж Дня холостяков.
Компания проводит праздничные распродажи по случаю придуманного ею Дня холостяков с 2009 года.
Источник: uzreport.news
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