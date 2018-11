﻿ Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 42, Mixnews.lv

В мире |

Число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния достигло 42 человек. Как рассказал шериф округа Бьютт, были обнаружены тела еще 13 человек.

Он также заявил, что пожар в Калифорнии стал самым крупным по числу жертв в истории США.

Напомним, сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе.

