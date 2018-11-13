﻿ Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 42, Mixnews.lv

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Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 42

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В мире | 13 ноября 2018 года, 09:11

Число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния достигло 42 человек. Как рассказал шериф округа Бьютт, были обнаружены тела еще 13 человек.

Он также заявил, что пожар в Калифорнии стал самым крупным по числу жертв в истории США.

Напомним, сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com

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