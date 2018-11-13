﻿ Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 42, Mixnews.lv

Число погибших в пожарах в Калифорнии увеличилось до 42
В мире | 13 ноября 2018 года, 09:11
Число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния достигло 42 человек. Как рассказал шериф округа Бьютт, были обнаружены тела еще 13 человек.
Он также заявил, что пожар в Калифорнии стал самым крупным по числу жертв в истории США.
Напомним, сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе.
JUST IN: Death toll in Northern California wildfire increases to 42 as Butte County Sheriff announces that the remains of 13 additional people have been located today. https://t.co/foxuJDZdDp pic.twitter.com/3F71P3u6uc— ABC News (@ABC) 13 ноября 2018 г.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com