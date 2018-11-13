﻿ Массированная атака: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа, Mixnews.lv

Массированная атака: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

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В мире | 13 ноября 2018 года, 10:58

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, атаковав около 150 целей в этом районе. Как заявили в Тель-Авиве, операция проводится в ответ на запуски более 370 ракет из анклава.

СМИ сообщают как минимум о трёх погибших палестинцах и одном офицере со стороны еврейского государства. Ударом израильских ВВС также была уничтожена штаб-квартира связанного с движением ХАМАС телеканала Al Aqsa.

Конфликт обострился после спецоперации израильских военных, в ходе которой был убит один из лидеров ХАМАС. Международное сообщество призывает стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Источник: RT

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