﻿ Массированная атака: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа, Mixnews.lv

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, атаковав около 150 целей в этом районе. Как заявили в Тель-Авиве, операция проводится в ответ на запуски более 370 ракет из анклава.

Israel Gaza: According to the Israeli army, more than 80 rockets were fired at Israel from Gaza on November 12. A building in the city of Ascalon was destroyed. At least one person was reportedly killed, and two others were seriously injured. 13-11-2018 pic.twitter.com/u0avEpvc3u