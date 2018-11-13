﻿ СМИ: в Boeing утаивали информацию об опасности новых самолетов, Mixnews.lv

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Корпорация Boeing утаивала от авиакомпаний и пилотов информацию, что новые самолеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном управлении гражданской авиации США, а также на пилотов и экспертов по безопасности, которые участвуют в расследовании крушения самолета Lion Air в Индонезии.

В новейших версиях Boeing 737 есть функция, которая помогает избежать опасного задирания носа самолета во время полета. Однако при нештатной ситуации система может так сильно опустить нос, что у пилотов не будет возможности выровнять полет, в результате чего судно уйдет в пике даже при ручном управлении.

По данным издания, наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов, передает РБК. Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, отметили, что ни до американских авиакомпаний и их менеджеров, ни до пилотов не донесли, что такая система работает на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано и в учебных материалах по управлению лайнерами.

Представители Boeing отказались отвечать на вопросы WSJ, заявив, что тесно сотрудничают с расследованием и убеждены в безопасности лайнеров.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно заявил, что у самолета Lion Air на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с прибором, показывающим скорость полета. По словам Танджоно, информация, полученная из черного ящика, подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире. По данным Федеральной авиационной администрации США, неполадки такого рода могут возникнуть у 246 самолетов, 45 из них эксплуатируются американскими авиакомпаниями.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru