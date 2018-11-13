﻿ Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей интернета, Mixnews.lv

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Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей интернета (4)

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В мире | 13 ноября 2018 года, 14:18

Учительница начальной школы в Канаде опубликовала на портале Reddit фото оптической иллюзии, которую она сама случайно создала на уроке труда.

Женщина дала детям задание вырезать из бумаги несколько красных маков и нарисовала их контуры так, чтобы уместить на одном листе как можно больше цветков. Однако получившийся рисунок заставил поломать голову как детей, так и саму преподавательницу.

На первый взгляд кажется, что изображения пересекаются, однако если присмотреться к каждому отдельному цветку, становится понятно, что это иллюзия. При отведении взгляда маки снова начинают сближаться.

Опубликованное фото собрало 123 тысячи оценок и около двух тысяч комментариев. Интернет-пользователи отметили, что учительнице удалось создать иллюзию, которую они еще ни разу не встречали.

Источник: РИА Новости

Комментарии 4
yes2 часа назад
когда кажется креститься надо, вот мне не кажется тут нечего.
2
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yes1 час назад
для таких долбоклювок как ты
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Latviešu Patriots1 час назад
Interesanta optiskā ilūzija! Man patīk!
3
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