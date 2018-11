﻿ Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей Сети, Mixnews.lv

В мире |

Учительница начальной школы в Канаде опубликовала на портале Reddit фото оптической иллюзии, которую она сама случайно создала на уроке труда.

Женщина дала детям задание вырезать из бумаги несколько красных маков и нарисовала их контуры так, чтобы уместить на одном листе как можно больше цветков. Однако получившийся рисунок заставил поломать голову как детей, так и саму преподавательницу.

Teacher creates accidental poppy optical illusion and people can’t figure it out https://t.co/LwZkgzhWCg pic.twitter.com/gYTD2IUF3S