﻿ Оптическая иллюзия с маками удивила пользователей Сети, Mixnews.lv

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Учительница начальной школы в Канаде опубликовала на портале Reddit фото оптической иллюзии, которую она сама случайно создала на уроке труда.

Женщина дала детям задание вырезать из бумаги несколько красных маков и нарисовала их контуры так, чтобы уместить на одном листе как можно больше цветков. Однако получившийся рисунок заставил поломать голову как детей, так и саму преподавательницу.

Teacher creates accidental poppy optical illusion and people can’t figure it out https://t.co/LwZkgzhWCg pic.twitter.com/gYTD2IUF3S — The Amed Post (@theamedpost) 12 ноября 2018 г.

На первый взгляд кажется, что изображения пересекаются, однако если присмотреться к каждому отдельному цветку, становится понятно, что это иллюзия. При отведении взгляда маки снова начинают сближаться.

Опубликованное фото собрало 123 тысячи оценок и около двух тысяч комментариев. Интернет-пользователи отметили, что учительнице удалось создать иллюзию, которую они еще ни разу не встречали.

Источник: РИА Новости