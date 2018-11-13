﻿ Меркель перепутали с женой Макрона на торжествах во Франции, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили открытие мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне. Одна из участниц церемонии приняла немецкого канцлера за супругу французского лидера, на что обратило внимание RTBF.

Главы государств приняли участие в открытии памятной таблички в городке Ретонд, близ которого 11 ноября 1918 года состоялось подписание перемирия между странами-союзницами и Германией. В числе прочих участников церемонии присутствовала пожилая женщина 1918 года рождения. Макрон и Меркель подошли к ней, после чего президент Франции пожал ей руку.

«Это невероятно, мне пожал руку президент республики, это фантастика», — отреагировала она. После этого она повернулась к Меркель и сказала: «Это вы, госпожа Макрон».

«Chancelier de l'Allemagne [канцлер Германии]», — попыталась поправить пожилую женщину Ангела Меркель. Собеседница не отреагировала на это обращение. После этого Меркель, посоветовавшись с кем-то из сопровождающих, повторила попытку объясниться с женщиной по-французски.

«Это фантастика!» — ответила канцлеру женщина.

Супруга Макрона, 65-летняя Брижит Макрон, в начале 1990-х годов была преподавательницей французского языка у будущего президента. Она старше мужа на 25 лет. Замуж за Макрона она вышла в 2007 году.

Торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялись на прошедшей неделе во Франции. На главную церемонию в Париже 11 ноября был приглашен ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Источник: РБК