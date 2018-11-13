﻿ В России возобновлено расследование убийства Игоря Талькова, Mixnews.lv

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Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского главка СК.

Отмечается, что ранее потерпевшей по уголовному делу признали мать Талькова. Сейчас следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдова Игоря, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Певца застрелили шестого октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману (концертный директор певца), который находится в розыске уже больше 20 лет.

Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но тщетно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу приостановили из-за того, что обвиняемый "скрылся от следствия или суда, его местопребывание не установлено".

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года между 16:00 и 16:30 по московскому времени, незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену в коридоре возле собственной гримёрки из огнестрельного оружия, предположительно из револьвера системы Нагана.

Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко) и его концертного директора Валерия Шляфмана (после 1991 — фамилия Высоцкий) с ранее судимым охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым (после 1991 — фамилия Рус) (1963—2016).

Оружие, из которого был убит музыкант, не найдено, полный состав участников потасовки неизвестен, а само убийство до настоящего времени считается нераскрытым.

Убийство называется самым громким и самым загадочным в истории российского шоу-бизнеса.

Фото: timbrescollectionparis.info