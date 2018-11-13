﻿ Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к созданию европейской армии. Об этом сообщает AFP. "Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", — пишет агентство.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, как важно Европе создать «общеевропейскую армию».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею французского коллеги.