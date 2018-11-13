﻿ Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии, Mixnews.lv

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Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии (6)

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В мире | 13 ноября 2018 года, 17:56

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к созданию европейской армии. Об этом сообщает AFP. "Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", — пишет агентство.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, как важно Европе создать «общеевропейскую армию».

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею французского коллеги.

Комментарии 6
Alex28 минут назад
Самые большие глупости делаются с серьёзным выражением лица.Клуб евроколхозных глупцов совсем не понял последствия той первой мировой .Отмечая с пафосом ту кошмарную войну , эти придурки уже готовят продолжение .Ну ничему не научились ,абсолютные дебилы...
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Алекс50 минут назад
Давно было пора это сделать,ведь такие деньги за оружие проходят мимо носа Берлина и Франции и попадают в руки ВПК Америки через представительства в той же ЕС.
А Франция так вообще крупнейший производитель вооружения в Европе,где делают все,начиная от пистолетов и автоматов и заканчивая авианосцами.
Европейская армия нужна только для торговли оружием,приносящим миллиарды,поэтому будут тянуть в ЕС и Украину-хохлы любят такие темы,а эта тема даже лучше чем газ.,притом Украина поболее некоторых стран Евросоюза вместе взятых-есть где разгуляьтся оружейным баронам Германии и Франции.
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Зеев18 минут назад
Неужели мы дрдивем до третьей мировой? Пипец,у меня матушка старенькая.ей 90 лет как я с нейтпобегу в эвакуацию? Европа-гадина!
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