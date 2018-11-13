﻿ Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии, Mixnews.lv

Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии (6)
В мире | 13 ноября 2018 года, 17:56
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к созданию европейской армии. Об этом сообщает AFP. "Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", — пишет агентство.
В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, как важно Европе создать «общеевропейскую армию».
Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею французского коллеги.
#BREAKING Merkel calls for a 'real, true' European army pic.twitter.com/5DeXAqf46z— AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2018 г.
EP šobrīd Angela Merkel izklāsta savu redzējumu par Eiropas nākotni. pic.twitter.com/6OAKD4i2Lc— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) 13 ноября 2018 г.
А Франция так вообще крупнейший производитель вооружения в Европе,где делают все,начиная от пистолетов и автоматов и заканчивая авианосцами.
Европейская армия нужна только для торговли оружием,приносящим миллиарды,поэтому будут тянуть в ЕС и Украину-хохлы любят такие темы,а эта тема даже лучше чем газ.,притом Украина поболее некоторых стран Евросоюза вместе взятых-есть где разгуляьтся оружейным баронам Германии и Франции.