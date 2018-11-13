﻿ Россию обвинили в глушении GPS на учениях НАТО в Норвегии, Mixnews.lv

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В министерстве обороны Норвегии заявили, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро (NTB).

В военном ведомстве заявили, что российская сторона вмешивалась в работу навигационной системы в период с 16 октября по 7 ноября (учения НАТО проходили с 25 октября по 7 ноября).

«Мы следим за ситуацией вместе с другими заинтересованными ведомствами. Известно, что МИД ранее затронул этот вопрос в контактах с российскими властями», — говорится в сообщении норвежского минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии.