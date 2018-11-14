﻿ "Отлично!": Захарова прокомментировала иск CNN к Трампу, Mixnews.lv

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова начала свой пост в фейсбуке об иске телеканала CNN к президенту США Дональду Трампу восклицанием «Отлично!».

Ранее сообщалось, что представители CNN подали иск против Трампа и еще пяти чиновников Белого дома из-за того, что администрация президента отозвала аккредитацию у корреспондента телеканала Джима Акосты.

Захарова посоветовала российским журналистам, которые работают в Соединенных Штатах, «пристально» следить за этим иском. По ее мнению, этот судебный прецедент может принести пользу работникам СМИ, которым отказали в аккредитации при соблюдении формальных требований.