﻿ В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем, Mixnews.lv

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Палестинские военные в секторе Газа заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение. Об этом сообщает Reuters.

Как передает газета Jerusalem Post, после этого заявления кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, по итогам которого чиновники поручили Армии обороны Израиля (IDF) продолжать операцию в секторе Газа. При этом источники издания уточняют, что по меньшей мере четыре израильских министра выступили против перемирия, включая главу Минобороны Авигдора Либермана.

По данным IDF, из сектора Газа по Израилю в последние два дня были запущены почти 400 ракет. По данным Times of Israel, за последние два дня по меньшей мере 108 человек были госпитализированы в Израиле из-за массовых ракетных атак. Палестинские движение ХАМАС 13 ноября пригрозило увеличить дальность ракетных ударов по территории Израиля, если израильские военные не перестанут атаковать объекты в секторе Газа.

Источник: РБК