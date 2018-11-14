﻿ В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем, Mixnews.lv

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В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем (2)

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В мире | 14 ноября 2018 года, 08:11

Палестинские военные в секторе Газа заявили, что готовы заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение. Об этом сообщает Reuters.

Как передает газета Jerusalem Post, после этого заявления кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, по итогам которого чиновники поручили Армии обороны Израиля (IDF) продолжать операцию в секторе Газа. При этом источники издания уточняют, что по меньшей мере четыре израильских министра выступили против перемирия, включая главу Минобороны Авигдора Либермана.

По данным IDF, из сектора Газа по Израилю в последние два дня были запущены почти 400 ракет. По данным Times of Israel, за последние два дня по меньшей мере 108 человек были госпитализированы в Израиле из-за массовых ракетных атак. Палестинские движение ХАМАС 13 ноября пригрозило увеличить дальность ракетных ударов по территории Израиля, если израильские военные не перестанут атаковать объекты в секторе Газа.

Источник: РБК

Комментарии 2
Респект Либерману23 минуты назад
Видно, этим тварям припекло, вот и запросили перемирия, но беда в том, что договоры, когда их заключают, соблюдает только Израиль, а эти уроды продолжают обстрелы независимо от того, заключен договор или нет. Или посылают детей-шахидов на территорию Израиля Либерман знает цену Хамасу, поэтому и возражает. С террористами можно говорить только на одном языке.
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Patriot1 час назад
No izraèlas valsts var màcìties kà vajag cìnìties ar ienaidniekiem. Pilnìgi pareizi, agresori, okupanti un teroristi saprot tikai spèka valodu. Sanèma palestìnas teroristi spècìgu militàru pretriecienu un uzreiz viniem sagribèjàs pamieru.
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