﻿ Женщины протестуют кружевными трусами против изнасилований, Mixnews.lv

Фото: @marniekiins

В сети запустили флешмоб #ThisIsNotConsent, в рамках которого женщины публикуют на своих страницах фотографии кружевного нижнего белья. Об этом сообщает The Mirror.

Новое движение связано с инцидентом, произошедшим в ирландском суде в начале ноября. Судья оправдал мужчину, который изнасиловал девочку-подростка, так как та носила стринги с кружевами. Данный факт стал едва ли не основным доводом адвокатов подсудимого, поэтому защита отмечала это в финальной речи.

Решение судьи вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Большинство из них шокированы тем, что выбор нижнего белья у подростка был использован против нее на слушаниях.

Многие обеспокоенные юзеры начали публиковать снимки кружевных трусов в качестве протеста против обвинений жертвы.

On the back of that 17 year old girls rape trial in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #ibelieveher



Please post your own and use the hashtag to get this going.#THISISNOTCONSENT pic.twitter.com/we10f88kav — ObstreperousJess (@jessieheels) 11 ноября 2018 г.

«Возвращаясь к слушаниям по делу изнасилованной 17-летней девочки в Корке. Я тебе верю. Пожалуйста, опубликуйте собственное нижнее белье и используйте хештег»

I'm behind the 17 year old girl and her rape case in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #IBelieveHer

Yes, they're cute. No, I dont want to have sex. I'm wearing them for me, not for anyone else.#ThisIsNotConsent pic.twitter.com/6FcSApkOBi — Sammii| Puppy Walker & Proud (@Samana1988) 13 ноября 2018 г.

«Я за 17-летнюю девочку... Я тебе верю. Да, эти трусы милые. Нет, я не хочу заниматься сексом. Я ношу их для себя, а не для кого-то другого»

What is this the 1950’s ?

Goodness knows what they’d think of me - i often don’t wear them at all. I’m looking to be gangbanged I guess.

Who is the lawyer who used her lingerie style as his clients defense?#ThisIsNotConsent https://t.co/TMbMEMiZv2 pic.twitter.com/saGVNQnxiq — Brighton Dominatrix & Sissy Seductress (@KountessVonKink) 13 ноября 2018 г.

«Что это за 1950-е годы? Бог знает, что они обо мне подумают. Часто я их вообще не ношу. Я, наверное, просто жду, чтобы меня изнасиловали. Что за адвокат использовал выбор ее нижнего белья для защиты своего клиента?»