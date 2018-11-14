﻿ Женщины протестуют кружевными трусами против изнасилований, Mixnews.lv

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Женщины протестуют кружевными трусами против изнасилований (6)

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В мире | 14 ноября 2018 года, 09:48

Фото: @marniekiins

В сети запустили флешмоб #ThisIsNotConsent, в рамках которого женщины публикуют на своих страницах фотографии кружевного нижнего белья. Об этом сообщает The Mirror.

Новое движение связано с инцидентом, произошедшим в ирландском суде в начале ноября. Судья оправдал мужчину, который изнасиловал девочку-подростка, так как та носила стринги с кружевами. Данный факт стал едва ли не основным доводом адвокатов подсудимого, поэтому защита отмечала это в финальной речи.

Решение судьи вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Большинство из них шокированы тем, что выбор нижнего белья у подростка был использован против нее на слушаниях.

Многие обеспокоенные юзеры начали публиковать снимки кружевных трусов в качестве протеста против обвинений жертвы.

«Возвращаясь к слушаниям по делу изнасилованной 17-летней девочки в Корке. Я тебе верю. Пожалуйста, опубликуйте собственное нижнее белье и используйте хештег»

«Я за 17-летнюю девочку... Я тебе верю. Да, эти трусы милые. Нет, я не хочу заниматься сексом. Я ношу их для себя, а не для кого-то другого»

«Что это за 1950-е годы? Бог знает, что они обо мне подумают. Часто я их вообще не ношу. Я, наверное, просто жду, чтобы меня изнасиловали. Что за адвокат использовал выбор ее нижнего белья для защиты своего клиента?»

Комментарии 6
А2 часа назад
Нечего одеваться как шлюхи. Ходят полуголые. Бабы совсем стыд потеряли. Остались еденицы прилично одевающихся, воспитанных девушек, женщин.
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Владимир Варзилов1 час назад
Согласен. Реально. Сначала думают промежностью. Потом рожают. Потом тут жалуются. Подайте им продукты и хозтовары
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Охутиельная логика!51 минуту назад
Если тебе въебали по репе и отняли мобилу - сам виноват, нехуй было светить.
Если тебе подломали квартиру и спиздили телик - сам виноват, нехуй было покупать.
А если твои налоги спиздили и теперь за вызов скорой надо платить - сам виноват, лошара, хули во власть не пристроился !
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