﻿ В России предложили тело Ленина заменить резиновой копией, Mixnews.lv

Правительство России попросили создать специальную комиссию по изучению будущего тела Владимира Ленина, передает RT. Обращение в кабмин направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Депутат выступает за то, что тело нужно захоронить, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.

Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции.

Ранее в Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков назвал идею захоронить Владимира Ленина и заменить его тело на точную восковую или резино-полимерную копию являются «бредовыми», передает РИА «Новости».

По его словам, автору подобной инициативы должно быть стыдно.

«Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу», — сказал Новиков.

Глава пресс-службы компартии, депутат ГД Александр Ющенко назвал подобные инициативы «провокацией».

«Ленина пытаются похоронить уже 30 лет и будут пытаться все те, кто разжигает антисоветизм и разжигают ненависть в обществе, такие же, как депутат из Питера», — сказал Ющенко.

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