﻿ Мишель Обама заработает на мемуарах $60 млн, Mixnews.lv

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Книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием Becoming («Становление») взлетела в список американских бестселлеров Amazon еще до официального релиза, передает FoxBusiness.

В свою очередь, дистрибьютор книги Barnes & Noble перед выходом «Становления» получил самое большое количество предзаказов на взрослую литературу с 2015 года, когда Харпер Ли выпустила свой роман «Пойди поставь сторожа».

Издательство Penguin Random House заключило с Обамами договор на две книги, за которые авторы получат $60 млн. Вторую книгу мемуаров напишет сам экс-президент США Барак Обама, предполагается, что он сконцентрируется на своем опыте пребывания 44-м президентом страны.

Вырученные деньги пара планирует пустить на благотворительность.

Ранее Мишель Обама рассказала о том, что обе ее дочери — Малия и Саша — были зачаты при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).