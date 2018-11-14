﻿ Муж Пинк пригрозил расстреливать мародеров во время пожаров в Калифорнии, Mixnews.lv

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Муж певицы Пинк пригрозил мародерам, которые обчищают дома, оставленные хозяевами из-за пожаров в Калифорнии.

Экс-мотогонщик Кэри Харт разместил свое предупреждение в инстаграме. Он опубликовал фото людей в масках, с оружием и знаком «Мародеры будут расстреляны на месте». «Если ты мародер, подумай дважды прежде чем вернуться в Малибу», — подписал снимок он. Известно, что Пинк и Кэри были вынуждены покинуть свой домик у океана, но пожар обошел его стороной.

Как пишет TMZ, мародерство стало еще одной проблемой для территории, по которой прошел пожар Вулси. Воры знают, что домовладельцы эвакуировались, а электричество отключено, и сигнализация не сработает.

Ранее стало известно, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48.