﻿ Муж Пинк пригрозил расстреливать мародеров во время пожаров в Калифорнии, Mixnews.lv

Муж Пинк пригрозил расстреливать мародеров во время пожаров в Калифорнии
Муж певицы Пинк пригрозил мародерам, которые обчищают дома, оставленные хозяевами из-за пожаров в Калифорнии.
Экс-мотогонщик Кэри Харт разместил свое предупреждение в инстаграме. Он опубликовал фото людей в масках, с оружием и знаком «Мародеры будут расстреляны на месте». «Если ты мародер, подумай дважды прежде чем вернуться в Малибу», — подписал снимок он. Известно, что Пинк и Кэри были вынуждены покинуть свой домик у океана, но пожар обошел его стороной.
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It’s unfortunate that some people take advantage of others in a crisis. While the malibu fires have been burning, some locals have been fighting off and defending their property against the fires. There have been sightings of looters breaking in to homes. Well, if you are a looter, think twice if you are heading back into malibu. #DefendYourLand #2ndamendment
Как пишет TMZ, мародерство стало еще одной проблемой для территории, по которой прошел пожар Вулси. Воры знают, что домовладельцы эвакуировались, а электричество отключено, и сигнализация не сработает.
Ранее стало известно, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48.