﻿ Италия отвергла ультиматум Домбровскиса о поправках к бюджету, Mixnews.lv

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета, передает Deutsche Welle.

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет — наилучший для страны.

«Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», — заявил Луиджи ди Майо.

Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.

Еврокомиссия в лице экс-премьера Латвии, еврокомиссара по монетарной политике Валдиса Домбровскиса, в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование.

Теперь Риму угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и высоким штрафам.

