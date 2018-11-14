﻿ В Австралии после ареста по делу об иглах в клубнике нашли иглы в грушах, Mixnews.lv

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В Австралии после ареста по делу об иглах в клубнике нашли иглы в грушах (2)

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В мире | 14 ноября 2018 года, 17:28

В супермаркетах австралийского Мельбурна обнаружили иглы в грушах, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как полиция арестовала подозреваемого, похожим образом подкладывавшего иглы в клубнику.

В частности, визажист программы ABC News Breakfast Клэр Бонсер обнаружила иглу в груше, которую она купила в супермаркете Woolworths.

Представитель магазина сообщил, что компания начала расследование. Кроме того, сеть супермаркетов Woolworths изъяла швейные иглы из продажи в своих магазинах по всей стране.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет тюрьмы.

Такая же ситуация сложилась и в Литве. Местные правоохранительные органы ведут расследование.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
против 1 час назад
путина
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ННН1 час назад
Это диверсия. Только против кого?
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