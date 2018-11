﻿ Тысячи людей следят: в Японии два кота уже два года пытаются зайти в музей, Mixnews.lv

В мире |

В префектуре Хиросима находится городской художественный музей Ономити, который прославился в соцсетях не благодаря своим экспонатам, а из-за необычных постоянных посетителей — двух котов.

Летом 2016 года там проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней в музей попытался зайти чёрный кот.

Фотографии момента, когда его выгоняют охранники, стали вирусными. Кот уже почти вошёл в здание, но на секунду остановился возле вторых дверей, где его и заметили сотрудники музея. Пришлось уйти.

С тех пор между музеем и котом началось противостояние: раз за разом он пытался попасть в комплекс, и раз за разом его встречала охрана. Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею.

Сотрудники музея Ономити рассказали Fox News, что уже два года как минимум два-три раза в неделю одно из животных пытается проникнуть через главный вход.

Музей сделал двух котов своими талисманами — их назвали Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном твиттере, за которым следят десятки тысяч пользователей.

A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc