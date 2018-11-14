﻿ Министр обороны Израиля подал в отставку после заключения перемирия с ХАМАС, Mixnews.lv

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Он объявил об этом в Кнессете, сообщает The Jerusalem Post. Либерман был одним из четырех министров правительства, которые выступили против заключения перемирия с группировкой ХАМАС в Газе.

На пресс-конференции после заседания фракции чиновник заявил, что прекращение огня и продолжение попыток поиска урегулироания в Газе — это «капитуляция перед террором» (цитата по Newsru.co.il).

Министр рассказал о разногласиях с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которые обострились в последнее время. В частности, он напомнил, что возражал против недавнего решения разрешить ввезти в сектор Газа партию горючего из Катара.

Либерман призвал провести внеочередные выборы в Кнессет.

13 ноября правительство Израиля поддержало предложенное Египтом соглашение о прекращение огня в Газе после двух дней взаимных обстрелов. Пресс-служба Нетаньяху заявила, что это решение министры приняли единогласно. Однако затем четверо из них заявили, что были против. Это Либерман, министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, министр образования Нафтали Беннетт и минист юстиции Айелет Шакед. В пресс-службе Нетаньяху сообщение о позиции Либермана назвали «фейковой новостью».

В ночь на 12 ноября израильские военные провели спецоперацию в районе Хан-Юнис на границе с Газой. В результате погибли семь палестинских боевиков, в том числе высокопоставленный командир ХАМАСа, а также подполковник Армии обороны Израиля. 12 ноября ХАМАС выпустил по югу Израиля десятки, не все из которых были перехвачены. Израиль начал наносить ответные ракетные удары. Это продолжалось до вечера 13 ноября, когда стороны договорились о прекращении огня.

Источник: телеканал "Дождь"