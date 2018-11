﻿ Во Франции Трампу напомнили о правилах приличия, Mixnews.lv

В мире |

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво решил на английском прокомментировать критические записи президента США Дональда Трампа в адрес Франции и французского президента Эммануэля Макрона, отметив, что накануне была годовщина терактов в стране, и напомнив об элементарных правилах приличия.

"Я скажу два слова об этих твиттах. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (элементарные правила приличия)", — сказал Гриво на брифинге по итогам заседания совета министров.

Во вторник Трамп оставил несколько записей в Twitter, раскритиковав Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского продукта. Президент США также вновь подверг критике идею Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО. Кроме того, Трамп упомянул о низких рейтингах президента Макрона.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........