﻿ Во Франции Трампу напомнили о правилах приличия, Mixnews.lv

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво решил на английском прокомментировать критические записи президента США Дональда Трампа в адрес Франции и французского президента Эммануэля Макрона, отметив, что накануне была годовщина терактов в стране, и напомнив об элементарных правилах приличия.

"Я скажу два слова об этих твиттах. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (элементарные правила приличия)", — сказал Гриво на брифинге по итогам заседания совета министров.

Во вторник Трамп оставил несколько записей в Twitter, раскритиковав Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского продукта. Президент США также вновь подверг критике идею Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от США, России и Китая и призвал платить за НАТО. Кроме того, Трамп упомянул о низких рейтингах президента Макрона.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 ноября 2018 г.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Юрий Давыдов Юрий Давыдов