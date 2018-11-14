﻿ Забастовка школ в Литве: педагогам платят разную зарплату, Mixnews.lv

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Несколько школ Литвы в понедельник начали бессрочную забастовку, протестуя против введенной ранее штатной оплаты педагогам, сообщил инициатор протеста, председатель профсоюза работников просвещения Андрюс Навицкас.

"Сегодня мы начали забастовку в связи с тем, что Минобразования и науки саботировали переговоры с нами. Мы требуем изменить неясную систему оплаты педагогам. Педагоги за одну и ту же деятельность получают разную зарплату. Учебный процесс в школах не развивается", — сказал Навицкас РИА Новости.

По его словам, в течение пяти месяцев процесс переговоров по вопросу оплаты не развивается.

"Сегодня к забастовке присоединилось шесть школ. Завтра еще шесть школ выразят протест. Всего 80 школ дали согласие присоединиться к забастовке на этой неделе. Учителя не пришли на работу, учеников тоже нет. Школы пустые. Пока не начнутся переговоры, забастовка будет продолжаться", — отметил он.

По словам председателя профсоюза, основное требование протестующих — изменить штатную оплату труда и ввести четкое ее регламентирование.

"Министерство должно четко сказать, насколько будет повышена почасовая оплата педагогам", — добавил Навицкас.

В Литве действуют более двух тысяч учебных заведений. По данным Минобразования Литвы, после осуществленной ранее реформы просвещения, заработные платы учителей выросли по всей стране. С сентября в Литве вступила в силу новая модель оплаты труда педагогам. На смену поурочной оплате пришла почасовая — ставка учителя состоит из 1512 часов в год. Его рабочее время делится на три части: контактные часы (уроки), подготовка к ним, и общественная работа.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Andrei Dmitriev