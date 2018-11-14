﻿ Виктория Скрипаль пишет книгу о дяде, Mixnews.lv

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Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что к февралю намерена завершить книгу о своем дяде, в которой расскажет, каким он был человеком, и какую роль покушение на его жизнь сыграло в жизни его близких, пишет РИА Новости.

"Я пишу книгу, к февралю-месяцу она будет закончена", — рассказала Скрипаль.

По ее словам, она ведет переговоры с издательствами, но пока конкретных договоренностей нет.

"Акцент в книге будет на то, как вся эта ситуация повлияла на всех нас. Конечно, мы отталкиваемся от трагедии в Солсбери, но больше книга будет о Сергее Викторовиче как о человеке", — сказала собеседница

"Он был патриотом всю свою жизнь, и то, что случилось со страной, то случилось и с ним. Человек он очень хороший. Я ни разу не слышала по жизни, чтобы он на кого-то кричал, чтобы кичился своим образованием. Он был очень мягкий, тактичный человек, со всеми разговаривал на равных, умел избегать конфликтов. На моей памяти нет ни одного человека, которому бы он сделал какое-то зло и к кому бы он плохо относился", — добавила она.

Скрипаль отметила, что покушение на жизнь Скрипаля "перевернула с ног на голову" жизнь его близких. При этом, по ее словам, нельзя сказать, что влияние было исключительно негативным, были и положительные моменты.

Напомним, в Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Источник: РИА Новости