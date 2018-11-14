﻿ ООН проверит информацию о детских праворадикальных лагерях на Украине, Mixnews.lv

ООН проверит информацию о детских праворадикальных лагерях на Украине (5)

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В мире | 14 ноября 2018 года, 18:26

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации с детскими лагерями праворадикальных групп, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ООН будет проверять данную информацию.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в курсе ситуации и будет предпринимать шаги для подтверждения в соответствии со своей методологией — интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», — сообщила Шамдасани.

Ранее телеканал «Евроньюс» опубликовал кадры, на которых детей в лагере учат стрелять из автоматов. В сюжете наставник поясняет детям, что им разрешено стрелять по жителям Донецкой и Луганской народных республик

Ранее сообщалось, что украинская писательница возмутилась присутствием в летних лагерях «пророссийских» детей.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
+49 минут назад
ПИДАРАС!
1
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Latviešu Patriots39 минут назад
Pilnībā Tev piekrītu! Lai ANO kontrolē Doņeckas teroristus, bet ne Ukraiņu Patriotus! Esmu 100% Ukraiņu brāļu pusē!
2
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yes44 минуты назад
а какое твоё Анжела дело, гавно ты на палочке. Вас на мировой арене никто в серьёз не воспринимают
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