﻿ В Белом доме выбрали слишком "естественную" рождественскую елку, Mixnews.lv

В Белом доме выбрали слишком "естественную" рождественскую елку
Фермер, вырастивший дерево, признался, что совсем за ней не ухаживал.
It's A Cinderella Story | NC Christmas Tree Chosen For The White House https://t.co/JxXM9tQLny pic.twitter.com/OgSw9klrq0— WFMY News 2 (@WFMY) 14 ноября 2018 г.
По его словам, елка развивалась не так хорошо, как другие деревья, и поэтому он о ней почти не заботился. В частности, не подрезал и не подравнивал в течение последних двух лет. Мужчина был уверен в том, что для Белого дома выберут другое дерево.
«Им понравился его естественный вид», — предположил фермер.
Он заметил, что судьбу его елки можно сравнить с историей о Золушке.
Ранее, в 2017 году, «мертвая» рождественская елка стала причиной громкого скандала в Риме.
Источник: Газета.ru