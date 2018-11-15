﻿ Жертвами пожаров в Калифорнии стали уже 50 человек, Mixnews.lv

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Поисковые группы, работающие в Калифорнии в районах, охваченных сильнейшим за всю историю штата пожаром, продолжают находить останки погибших людей. По данным на вечер среды количество жертв увеличилось до 50 человек. Власти опасаются, что это не окончательная цифра.

По данным Associated Press, еще 200 человек считаются пропавшими без вести. Сейчас поисковики ищут погибших на севере Калифорнии, в окрестностях города Парадайс. Город, в котором проживали 27 тысяч человек, был практически полностью уничтожен в результате пожара. В течение нескольких дней в этом районе сгорели более семи тысяч жилых домов. Пока что пожарные локализовали пламя только на 35%.

Житель Парадайса Гарольд Тейлор рассказал Associated Press, что пожар начался внезапно, в считанные минуты охватив центр города. У семьи Тейлора «не было и 10 минут, чтобы убраться оттуда».

Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС в связи со стихийным бедствием. Это позволит ускорить оказание федеральной помощи пострадавшим от огня жителям штата.

Источник: golos-ameriki.ru

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