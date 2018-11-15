﻿ Доклад: армия США ослабела и теряет преимущество перед Россией и Китаем, Mixnews.lv

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Доклад: армия США ослабела и теряет преимущество перед Россией и Китаем (10)

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В мире | 15 ноября 2018 года, 09:15

Гонка вооружения между Россией и США дошла до уровня холодной войны, а американской армии не хватает финансирования, чтобы противостоять угрозам потенциального противника. Чтобы противостоять России эффективно, нужно увеличить Пентагону финансирование - к таким выводам приходят составители доклада, подготовленного по заказу конгресса США, пишет BBC.

Американские вооруженные силы могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией - говорится в экспертном докладе.

Комиссия анализировала новую Национальную оборонную стратегию США, которую в январе 2018 года представил Пентагон. Одним из результатов ее работы стал этот доклад.

В комиссию вошли 12 экспертов, назначенных конгрессом США. Сопредседатели комиссии - бывший замминистра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год и бывший посол США в Турции Эрик Эдельман и экс-начальник штаба ВМС США с 2007 по 2011 год, адмирал в отставке Гэри Ругхэд.

Авторы доклада отметили, что правительство уделяет недостаточно внимания развитию вооруженных сил США, в то время как Китай и Россия стремятся к доминированию в своих регионах и наращивают военный потенциал.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
Наблюдатель1 час назад
Только идиот может верить в войну ведущих ядерных держав и вся это военная риторика,для оболванивания народа,что бы пилить военные бюджеты--- США 100% не нападёт,т.к. если даже российские ракеты взорвутся на старте,то земному шарику каюк,а Илон Маск ещё не готов перекинуть США на Марс!
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кот1 час назад
Какая гонка? У Россия нет таких денег,как у Сша,но есть голова! США тратит 800 млрд.$ в год! Россия в З раза меньше. Кто здесь видит гонку?! Росси восстанавила и востанавливает свою Армию! Спасибо Горбачеву и Ельцину,тьфу!!!
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Глупости1 час назад
Какая российская голова, все российское вооружение от СССР, остальное, только чертежи и мультики. Американская военщина просто хочет денег, и много, кто б не хотел.
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