﻿ Доклад: армия США ослабела и теряет преимущество перед Россией и Китаем, Mixnews.lv

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Гонка вооружения между Россией и США дошла до уровня холодной войны, а американской армии не хватает финансирования, чтобы противостоять угрозам потенциального противника. Чтобы противостоять России эффективно, нужно увеличить Пентагону финансирование - к таким выводам приходят составители доклада, подготовленного по заказу конгресса США, пишет BBC.

Американские вооруженные силы могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией - говорится в экспертном докладе.

Комиссия анализировала новую Национальную оборонную стратегию США, которую в январе 2018 года представил Пентагон. Одним из результатов ее работы стал этот доклад.

В комиссию вошли 12 экспертов, назначенных конгрессом США. Сопредседатели комиссии - бывший замминистра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год и бывший посол США в Турции Эрик Эдельман и экс-начальник штаба ВМС США с 2007 по 2011 год, адмирал в отставке Гэри Ругхэд.

Авторы доклада отметили, что правительство уделяет недостаточно внимания развитию вооруженных сил США, в то время как Китай и Россия стремятся к доминированию в своих регионах и наращивают военный потенциал.

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