﻿ Британия утвердила проект по Brexit, Mixnews.lv

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Еврокомиссия обнародовала вечером 14 ноября проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Тексты соглашения и политической декларации опубликованы на сайте правительства страны.

Перед подписанием этот проект будет отдан на рассмотрение юристам Великобритании и Евросоюза для обеспечения согласованности, поэтому он переведен на все языки государств-членов ЕС. После чего могут быть изменены некоторые юридические термины и номера статей. Правительство намерено представить окончательный вариант соглашения парламенту.

Премьер-министр Тереза Мэй назвала проект соглашения лучшим, о чем можно было договориться.

"Я считаю, что мой долг перед этой страной - принимать решения, отвечающие национальным интересам, и я твердо верю головой и сердцем, что это решение наилучшим образом послужит интересам всего Соединенного Королевства", - подчеркнула она.

Предварительный текст соглашения по BREXIT представители Британии и ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 13 ноября, и это ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев, сообщает Русская служба BBC.

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