﻿ Цукерберг запретил сотрудникам Facebook пользоваться айфонами, Mixnews.lv

Цукерберг запретил сотрудникам Facebook пользоваться айфонами
В мире | 15 ноября 2018 года, 12:37
Создатель Facebook Марк Цукерберг заставляет своих сотрудников пользоваться смартфонами на базе Android после конфликта с руководителем Apple. Об этом сообщает Mashable.
Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно критически высказывался в адрес Facebook. В октябре он выступил на международной конкуренции, обвинив социальную сеть в «слежке» за своими пользователями ради прибыли.
«Приватность — это право любого человека», — заявил Кук.
Как сообщают СМИ, выступление главы «яблочного» бренда взбесило Цукерберга, который в качестве ответной меры запретил сотрудникам Facebook пользоваться продуктами Apple, в том числе айфонами.
Источник: Газета.ru